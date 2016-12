Ceny ropy pred sviatkami vzrástli,cena WTI dosiahla 17-mesačné maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. decembra (TASR) - Ceny ropy uzatvorili posledný týždeň pred Vianocami rastom. Ten bol síce oproti predchádzajúcemu dňu mierny, keďže trhy pred sviatkami uzatvorili skôr a navyše, stále vyčkávajú na to, ako štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zrealizujú plánovanú redukciu ťažby, stačil ale na to, aby sa cena ropy Brent udržala nad 55 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI dosiahla 17-mesačné maximum.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári vzrástla na záver minulého týždňa o 11 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 55,16 USD (52,80 eura) za barel. Ešte miernejší rast zaznamenala cena americkej ľahkej ropy WTI. Tá sa na záver minulého týždňa zvýšila o 7 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 53,02 USD/barel. To znamená najvyššiu hodnotu na záver obchodovania od júla 2015.Navyše, výsledok znamená týždenný rast ceny WTI v piatich z posledných šiestich týždňov, pričom od polovice novembra sa cena americkej ropy zvýšila približne o 22 %. Najviac sa pod tento vývoj podpísala práve dohoda štátov OPEC o znížení produkcie od januára.Trhy však čakajú, ako sa situácia v nasledujúcom období vyvinie, keďže Líbya a Nigéria dostali výnimku. Dôvodom je fakt, že konflikty v týchto krajinách medzičasom obmedzili ich produkciu, takže ostatné štáty OPEC súhlasili, aby Líbya a Nigéria svoju ťažbu zvýšili.Ďalší faktor, ktorý budú analytici sledovať, je oznámenie Saudskej Arábie o plánovanom zvýšení cien pohonných látok v budúcom roku na domácom trhu. To pravdepodobne povedie k obmedzeniu domácej spotreby, takže sa dá očakávať, že Saudská Arábia bude mať k dispozícii viac ropy na vývoz.