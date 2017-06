Ceny ropy prudko klesli, cena Brentu skĺzla pod 47 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali výrazný pokles, pričom cena Brentu klesla pod 47 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na informácie z USA, že zásoby benzínu v Spojených štátoch prudko vzrástli a nepriaznivo zapôsobila aj správa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), ktorá poukázala na budúci rast produkcie v štátoch mimo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby benzínu za minulý týždeň (do 9. júna) vzrástli o 2,1 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s ich poklesom o 0,5 milióna barelov. Zásoby ropy síce klesli, ale len o 1,7 milióna barelov, pričom trhy očakávali pokles až o 2,7 milióna barelov. V obidvoch prípadoch to znamená pre ceny ropy nepriaznivý vývoj. Navyše, IEA oznámila, že rast produkcie ropy v krajinách mimo OPEC bude na budúci rok vyšší než rast globálneho dopytu.V reakcii na tieto informácie ceny ropy klesli o vyše 3,6 %. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste klesla do 18.45 h SELČ o 1,83 USD na 46,89 USD (41,85 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom zaznamenala pokles o 1,77 USD na 44,69 USD za barel.