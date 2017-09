Ceny ropy rastú, cena Brentu sa zvýšila nad 54 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. septembra (TASR) - Po výraznom zvýšení v predchádzajúci deň pokračujú ceny ropy v raste aj dnes, pričom cena Brentu sa zvýšila nad 54 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI nad 49 USD za barel. Na trhy stále pozitívne vplýva návrat rafinérií na pobreží Mexického zálivu do prevádzky.Trhy s ropou ale zároveň pozorne sledujú pohyb nového hurikánu Irma, ktorý už dosiahol najvyššiu 5. kategóriu a medzičasom zasiahol niektoré ostrovy v Karibskom mori. Jeho smerovanie zatiaľ nie je jednoznačné, očakáva sa však, že cez víkend dosiahne južné pobrežie Floridy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 19.22 h SELČ o 66 centov na 54,04 USD (45,29 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom vzrástla o 53 centov na 49,19 USD za barel.1 12 dan pop