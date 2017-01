Ceny ropy rastú, cena ropy Brent sa posunula nad 55,50 USD za barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast, k čomu prispelo oslabenie kurzu dolára, rozsah rastu ale obmedzili informácie, že zásoby na trhoch sú aj napriek úsiliu svetových producentov znížiť objem ťažby stále vysoké.Trhy uviedli, že ceny ropy do veľkej miery podporil slabší dolár, ktorý od tohtomesačného maxima klesol už takmer o 4 %. Do rastu však zasiahli informácie amerického ministerstva energetiky, ktoré v stredu (25.1.) oznámilo, že zásoby ropy sa v minulom týždni zvýšili o 2,84 milióna na 488,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). USA navyše zvyšujú produkciu ropy (od polovice minulého roka sa zvýšila o vyše 6 %), a to spolu s rastúcimi zásobami negatívne zasahuje do úsilia štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov znížiť zásoby vo svete obmedzením ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom vzrástla do 7.17 h SEČ o 47 centov na 55,55 USD (51,71 eura) za barel. V podobnom rozsahu sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Vzrástla o 43 centov na 53,18 USD/barel.