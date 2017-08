Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 28. augusta (TASR) - Ceny ropy sa dnes hýbu oboma smermi. Obchodníci zatiaľ totiž nedokážu odhadnúť, do akej miery ich ovplyvní hurikán Harvey, ktorý prinútil americké rafinérie v Mexickom zálive, aby zastavili výrobu.Podľa analytikov, ak výčiny počasia nadlho nezasiahnu ťažbu ropy, môže sa jej prebytok na trhu ešte zvýšiť, keďže zatvorené rafinérie ju nespracujú. A to vyvolá tlak na ceny komodity.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa dnes o 7.38 SELČ predával po 47,69 USD (40,39 eura). To je o 18 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes naopak vzrástla o 15 centov na 52,56 USD za barel.