Ceny ropy sa držia na vysokej úrovni

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 29. januára (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok uberali opačným smerom, v obidvoch prípadoch sa však udržali na vysokej úrovni podporované silným dopytom, slabším kurzom dolára a programom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska o obmedzovaní ťažby. Cena WTI sa posunula vyššie nad 66 USD za barel (159 litrov) a cena Brentu síce klesla, napriek tomu však zotrvala vysoko nad 70 USD/barel. Analytici ale zároveň upozorňujú, že v neskoršom období tohto roka by ceny ropy mohli klesnúť, nakoľko produkcia komodity v USA pokračuje v raste.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci vzrástla do 7.23 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 19 centov na 66,33 USD (53,34 eura) za barel. Cena Brentu dosiahla 70,44 USD/barel, čo predstavuje pokles o 8 centov.Podľa analytikov ceny na vysokej úrovni stále drží dohoda OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom o obmedzovaní ťažby ropy, ktorá by mala predbežne trvať do konca tohto roka. Nemalý podiel na stabilne vysokej cene má aj rast dopytu, ktorý spolu s programom OPEC prispel k takmer 60-% rastu cien komodity od polovice minulého roka. V ostatnom období sa však k týmto faktorom pridal aj pokles kurzu dolára. Ten od začiatku roka klesol oproti košu svetových mien o viac než 3 % a od januára 2017 stratil už takmer 13 %.Podľa americkej banky JP Morgan by cena ropy Brent mohla ku koncu 1. štvrťroka, prípadne na začiatku 2. štvrťroka dosiahnuť takmer 78 USD/barel. Analytici banky však očakávajú, že ku koncu roka pôjdu ceny ropy nadol, nakoľko ich vývoj ovplyvní rastúca americká produkcia ropy z bridlíc.Do polovice januára tohto roka od polovice roka 2016 vzrástla produkcia ropy v USA o viac než 17 % na 9,88 milióna barelov denne. Už čoskoro by tak podľa analytikov mala prekročiť 10 miliónov barelov denne. Podporujú to aj informácie o počte aktívnych ropných vrtov v krajine. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, ich počet v USA minulý týždeň vzrástol o 12 na 759 vrtov.(1 EUR = 1,2436 USD)