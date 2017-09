Ceny ropy sa menili len mierne, cena Brentu sa naďalej drží nad 56 USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. septembra (TASR) - Ceny ropy sa dnes menili len mierne, keďže trhy vyčkávajú, či producenti ropy pristúpia na blížiacej sa schôdzke k predĺženiu dohody o obmedzovaní produkcie. Cena ropy Brent sa tak naďalej drží nad 56 USD a cena americkej WTI, aj napriek poklesu, nad hranicou 50 USD za barel (159 litrov).Zástupcovia členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a krajín mimo ropného kartelu sa zídu v piatok (22. septembra) vo Viedni, pričom plánujú rokovať o prípadnom predĺžení platnosti dohody o obmedzovaní ťažby. Aj keď mnohí analytici predpokladajú, že súčasná dohoda, ktorá platí do konca marca budúceho roka, predĺžená bude, ďalší sa zasa obávajú, že súčasné vysoké ceny komodity by mohli niektoré štáty lákať produkciu ešte zvýšiť. Za posledné tri mesiace sa ceny ropy zvýšili o vyše 15 %.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 19.07 h SELČ o 7 centov na 56,36 USD (47,34 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, klesla o 16 centov na 50,53 USD/barel.