Ceny ropy sa menili minimálne, cena Brentu sa drží pod 76 USD/barel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 15. júna (TASR) - Po výraznejšom poklese v predchádzajúci deň sa cena ropy Brent v piatok menila len minimálne, nakoľko na trhy pôsobili rôzne faktory. Nadol ich potlačili signály zo Saudskej Arábie a z Ruska, že na blížiacom sa zasadnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo Viedni by sa mohla ťažba zvýšiť. Na druhej strane dostali podporu, keď nové útoky zasiahli kľúčové prístavy v Líbyi a ovplyvnili tamojšiu produkciu ropy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.17 h SELČ 75,90 USD (64,71 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 4 centy. Vo štvrtok (14.6.) klesla cena ropy Brent o 80 centov.Naopak, cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom vzrástla, rast bol však opäť minimálny. Dosiahla 66,94 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 5 centov.Koncom budúceho týždňa sa vo Viedni zídu zástupcovia štátov OPEC a krajín mimo ropného kartelu, aby prediskutovali možnosť zmiernenia súčasných ťažobných limitov. Ruský minister energetiky Alexander Novak po rokovaniach so saudskoarabským ministrom ropného priemyslu Chálidom al-Fálihom povedal, že obe krajinypodporujú postupný ústup od dohody o obmedzovaní produkcie.Podľa Novaka jednou z možností je postupné zvyšovanie ťažby o 1,5 milióna barelov denne, s čím by sa eventuálne mohlo začať od 1. júla. Viacerí analytici tiež počítajú s tým, že po schôdzke OPEC a ďalších producentov vo Viedni, ktorá sa uskutoční 22. a 23. júna, sa ťažba ropy zvýši.Ceny ropy na druhej strane podporili útoky na dva kľúčové východolíbyjské prístavy, ktoré vo štvrtok viedli k zníženiu tamojšej produkcie zhruba o štvrtinu. Ako uviedla štátna ropná spoločnosť NOC, produkcia klesla približne o 240.000 barelov denne.(1 EUR = 1,1730 USD)