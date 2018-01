Ceny ropy sa mierne menili, cena Brentu sa drží blízko úrovne 70 USD

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 24. januára (TASR) - Ceny ropy sa v stredu uberali opačnými smermi. Ich posun bol však minimálny, pričom cena Brentu sa ďalej drží v blízkosti 70 USD za barel (159 litrov). Na ceny čiastočne zapôsobili informácie z USA o raste zásob ropy a benzínu.Americký ropný inštitút (API) v utorok (23.1.) oznámil, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 19. januára o 4,8 milióna barelov na 416,2 milióna barelov. V prípade, že sa odhad API potvrdí, bude to znamenať prvý rast amerických ropných zásob po deviatich týždňoch poklesu. Zvýšili sa aj zásoby benzínu, a to o 4,1 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 7.30 h SEČ o 7 centov na 69,89 USD (57,06 eura) za barel. Na začiatku stredajšieho obchodovania klesala aj cena WTI, neskôr sa však čiastočne zotavila a okolo 7.30 h SEČ dosiahla 64,51 USD/barel. To znamená rast o 4 centy.(1 EUR = 1,2249 USD)