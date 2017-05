Ceny ropy sa na záver týždňa vrátili k rastu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa rast o 1,5 %, pričom cena Brentu sa posunula nad 49 USD za barel (159 litrov). Trhy zareagovali najmä na pozitívne údaje z amerického trhu práce. Náladu však zlepšili aj informácie zo Saudskej Arábie, že Rusko je pripravené podporiť plány Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a predĺžiť dohodu o redukcii ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového obchodovania (5.5.) o 72 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 49,10 USD (44,80 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa zvýšila o 70 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 46,22 USD za barel.Ešte vo štvrtok sa ceny ropy prepadli na najnižšie úrovne od novembra minulého roka, keď trhy reagovali na signály, že najväčší producenti nemajú v úmysle výraznejšie obmedziť ťažbu, než stanovuje súčasná dohoda. Navyše niektorí ekonómovia dali najavo, že časť štátov mimo ropného kartelu možno nebude ochotná podporiť ani predĺženie súčasnej dohody.V piatok ale predstavitelia Saudskej Arábie pre agentúru Reuters uviedli, že členovia OPEC a štáty mimo kartelu vrátane Ruska sú blízko k uzatvoreniu dohody o predĺžení súčasného programu obmedzovania ťažby, ktorého platnosť sa skončí 30. júna. Zatiaľ nie je isté, o aké dlhé obdobie sa program predĺži, podľa Saudskej Arábie by však bolo potrebné, aby to bolo aspoň o šesť mesiacov.Medzitým trhy podporila správa, že v USA vzniklo v apríli 211.000 nových pracovných miest, čo je omnoho viac, než sa čakalo. Navyše, miera nezamestnanosti klesla na 4,4 %, čo je najnižšia hodnota za takmer 10 rokov. To by mohlo podporiť dopyt po rope, a tým aj jej ceny.Práve štvrtkový prepad cien komodity spôsobil, že napriek piatkovému rastu za celý týždeň zaznamenali ceny ropy pokles, už tretí týždeň po sebe. Cena ropy Brent klesla za týždeň približne o 5 % a cena ropy WTI zaznamenala pokles zhruba o 6 %.