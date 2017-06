Ceny ropy sa po stredajšom prepade mierne zotavili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. júna (TASR) - Ceny ropy sa dnes mierne zotavili po tom, ako na záver predchádzajúceho obchodovania zaznamenali prudký pokles. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla na záver stredajšieho obchodovania (7.6.) o vyše 4 % a cena WTI až o viac než 5 %. Dôvodom bol nečakaný rast ropných zásob v USA, prvý za 10 týždňov. To ešte posilnilo obavy na trhoch, že dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov nebude mať dostatočný vplyv na zmiernenie prebytkov komodity vo svete.Americké ministerstvo v stredu oznámilo, že zásoby ropy v USA vzrástli za týždeň do 2. júna o 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), pričom analytici očakávali pokles o 3,5 milióna barelov. Výsledok predstavuje prvý rast ropných zásob za posledných 10 týždňov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli vzrástla do 7.48 h SELČ o 26 centov na 45,98 USD (40,99 eura) za barel. Na záver stredajšieho obchodovania klesla o 5,1 % na najnižšiu úroveň uzávierky od 4. mája.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom zaznamenala rast o 35 centov na 48,41 USD/barel. Aj cena Brentu dosiahla na záver predchádzajúceho obchodovania najnižšiu úroveň od 4. mája, keď pokles predstavoval 4,1 %.