Ceny ropy sa takmer nemenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. júna (TASR) - Ceny ropy sa v utorok príliš nemenia a zatiaľ čo americká WTI mierne zdražela, cena ropnej zmesi Brent takmer stagnuje.Obchodovanie na trhoch dnes ovplyvnila na jednej strane schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure. A na strane druhej signály od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že sa zrejme nebude ponáhľať s uvoľnením ťažobných limitov a zvýšením produkcie.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 18.40 h SELČ predával po 66,49 USD (56,41 eura). To je o 39 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 3 centy na 76,43 USD za barel.