Ceny ropy sa veľmi nemenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. februára (TASR) - Ceny ropy sa dnes popoludní veľmi nemenili. Obchodníci totiž dospeli k záveru, že hádka medzi USA a Iránom o nedávnej skúške iránskej rakety je skôr vojnou slov ako začiatkom konfrontácie, ktorá by mohla ohroziť dodávky ropy z Perzského zálivu.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa dnes o 18.41 SEČ predával po 53,76 USD (49,74 eura). To je o 12 centov alebo 0,22 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes do 18.42 SEČ vzrástla o 1 cent na 56,81 USD za barel.