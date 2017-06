Ceny ropy sa vrátili k rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. júna (TASR) - Po poklese na trojtýždňové minimum sa ceny ropy opäť zotavili, keď trhy podporili informácie o plánovanom odstúpení USA od klimatickej dohody a výraznejšom poklese ropných zásob v Spojených štátoch, než sa očakávalo.Americký prezident Donald Trump by mal dnes oznámiť, či Spojené štáty odstúpia od parížskej klimatickej dohody, alebo nie. Podľa zdrojov z Bieleho domu by však mal oznámiť, že USA od dohody odstupujú.povedal Jonathan Chan, investičný analytik zo spoločnosti Phillip Futures v Singapure.Ceny komodity dnes okrem toho podporila aj informácia Amerického ropného inštitútu (API). Ten vo svojom odhade uviedol, že zásoby ropy v USA za týždeň do 26. mája klesli až o 8,7 milióna na 513,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici očakávali pokles len o 2,5 milióna barelov.Trhy teraz čakajú na správu amerického ministerstva energetiky o vývoji zásob. Tú by ministerstvo malo zverejniť až dnes. Bežne o vývoji zásob informuje každý týždeň v stredu, tento týždeň však informáciu odložilo pre pondelkový sviatok Dňa obetí vojny (Memorial Day).Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 9.03 h SELČ o 44 centov na 51,20 USD (45,63 eura) za barel. V stredu (31.5.) zaznamenala cena Brentu (ešte s júlovým kontraktom) pokles o 1,53 USD na 50,31 USD/barel. To bola najslabšia hodnota uzávierky od 10. mája.Cena americkej ľahkej ropy s júlovým kontraktom sa zvýšila o 46 centov na 48,78 USD za barel. Na záver stredajšieho obchodovania klesla o 1,34 USD na 48,32 USD/barel, čo bola najnižšia cena na záver obchodovania od 12. mája.