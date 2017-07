Ceny ropy stagnujú, cena Brentu sa pohybuje pod 47,80 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 13. júla (TASR) - Ceny ropy sa po 7.00 h SELČ pohybovali okolo úrovne, na ktorej uzatvorili predchádzajúce obchodovanie. Tlak na ceny komodity, ktorý predstavujú informácie o raste produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), totiž zmiernili správy o výraznom dopyte po komodite zo strany Číny.Ako ukázali údaje čínskej colnej správy, za prvých šesť mesiacov roka doviezla Čína 212 miliónov ton ropy. To je o 13,8 % viac než v rovnakom období minulého roka.Práve tento fakt dokázal vykompenzovať tlak na trhy spôsobený správami o júnovom raste produkcie zo strany OPEC. Ten spôsobili najmä Nigéria a Líbya, ktoré nie sú viazané dohodou o obmedzovaní ťažby. Na druhej strane, pozitívna informácia prišla z USA, ktoré uviedli, že zásoby ropy v krajine zaznamenali minulý týždeň najvýraznejší pokles za posledných 10 mesiacov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.19 h SELČ 47,76 USD (41,72 eura) za barel (159 litrov). To je o 2 centy viac než na záver stredajšieho obchodovania (12. júla). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa udržala na úrovni zo stredajšej uzávierky, čo znamená 45,49 USD za barel.