Ceny ropy stagnujú

Singapur 10. januára (TASR) - Ceny ropy dnes ráno stagnujú. Americká WTI sa obchoduje na úrovni 52 USD (49,45 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa dnes ráno o 8.05 SEČ predával po 52 USD. To bolo o 4 centy viac než v pondelok (9. 1.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas pondelka padol o 2,03 USD alebo 3,08 % a uzavrel na úrovni 51,96 USD za barel. Marcový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zdražel o 4 centy na 54,98 USD za barel.Ropu podporili signály, že inflácia v Číne prekvapivo výrazne rastie. Ceny čínskych výrobcov v decembri stúpli najviac za vyše 5 rokov. Analytici to interpretovali ako ďalší signál stabilizácie čínskej ekonomiky. To podporilo ceny čierneho zlata, pretože Čína je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete.Ešte v pondelok ceny čierneho zlata padli o vyše 3 %. Dôvodom bol nárast počtu aktívnych ropných vrtov v USA, ktorý sa podľa spoločnosti Baker Hughes od júla 2016 zvýšil takmer o 20 %. Navyše Irak v decembri exportoval rekordný objem ropy.