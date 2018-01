Ceny ropy stagnujú, stále sa však držia v blízkosti 2,5-ročných maxím

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 3. januára (TASR) - Ceny ropy sa držia v blízkosti 2,5-ročných maxím, ktoré dosiahli v predchádzajúci deň. Na vysokej úrovni ich udržuje program obmedzovania produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších štátov a pokračujúci vysoký dopyt po komodite, najmä zo strany Číny.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári dosiahla do 7.32 h SEČ 60,40 USD (50,06 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o tri centy. Drží sa tak v blízkosti najvyššej hodnoty od júna 2015, ktorú zaznamenala v priebehu predchádzajúceho obchodovania, keď dosiahla 60,74 USD/barel.Aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom sa menila len v minimálnej miere. Oproti utorkovej uzávierke (2.1.) vzrástla do 7.32 h SEČ o jeden cent na 66,58 USD za barel. V predchádzajúcom dni dosiahla až 67,29 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od mája 2015.Niektorí analytici ale upozorňujú, že počas tohto roka sa situácia môže zmeniť, a to najmä pre pokračujúci rast produkcie v USA. Navyše, pochybujú, či súčasné tempo dopytu sa udrží dlhší čas. K vyšším cenám ropy totiž na záver minulého roka prispeli nečakané udalosti, ktoré mali krátkodobý charakter, ako odstavenie ropovodu Forties v Severnom mori pre praskliny či výbuch na líbyjskom ropovode.Ako povedal ropný analytik Ole Hansen z dánskej Saxo Bank, keďže problémy s ropovodmi sa podarilo vyriešiť a ani najnovšie protesty v Iráne nemali na jeho produkciu zatiaľ žiadny vplyv, nie je vylúčené, že ceny ropy pôjdu v nasledujúcom období dolu. Dôvodom je práve pokračujúci rast produkcie v USA.povedal Hansen. Ku koncu roka 2017 dosiahla produkcia ropy v USA 9,75 milióna barelov denne. Od polovice roka 2016 sa tak ťažba na tomto trhu zvýšila takmer o 16 %.Navyše, aj ruská produkcia za minulý rok mierne vzrástla, aj keď menším tempom než v roku predtým a neistota vládne aj nad rozsahom dopytu zo strany Číny v neskoršom období.dodal Hansen.