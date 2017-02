Ceny ropy stúpli minimálne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. februára (TASR) - Ceny ropy oproti predchádzajúcej uzávierke vzrástli, ich rast bol však len minimálny, keď vývoj na trhu na jednej strane pozitívne ovplyvňuje redukcia ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), na druhej strane však na ceny tlačí rast produkcie v Spojených štátoch.Podľa obchodníkov s ropou podpora momentálne prichádza len od OPEC, ktorá spolu s Ruskom stlačila produkciu do dnešných dní minimálne o 1,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na druhej strane, rast produkcie v USA úsilie ropného kartelu a Moskvy oslabuje." uviedli analytici z ANZ Bank. Okrem toho sa zvyšujú obavy, že dopyt po benzíne v USA začína stagnovať. Zásoby benzínu v Spojených štátoch vzrástli za prvé štyri týždne tohto roka takmer o 21 miliónov barelov, zatiaľ čo za rovnaké obdobie počas predchádzajúcich 10 rokov predstavoval rast v priemere menej než 12 miliónov barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli vzrástla do 7.26 h SEČ o 14 centov na 55,86 USD (52,15 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy s marcovým kontraktom zaznamenala rast o 13 centov na 53,14 USD/barel. V obidvoch prípadoch sa cena ropy na záver predchádzajúceho obchodovania znížila v rozmedzí od 1,5 % do 2 %.