Ceny ropy výrazne klesli, cena Brentu skĺzla pod 47 USD/barel

Londýn 7. júla (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali pokles o vyše 3 %, keď trhy reagovali na údaje o raste produkcie v USA a zároveň vývoz zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) dosiahol tohtoročné maximum. To vyvoláva pochybnosti, či dohoda štátov OPEC a niektorých ďalších producentov o obmedzovaní ťažby bude mať na prebytky komodity, a tým na ceny na trhu, nejaký efekt.Ako uviedol Matt Smith zo spoločnosti Clipperdata, export ropy zo štátov OPEC bol v júni tohto roka o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) vyšší než v rovnakom období pred rokom. Vývoz tak prakticky kopíruje vývoj v produkcii, ktorá v rámci štátov OPEC dosiahla v júni tohtoročné maximum.Navyše, ešte vo štvrtok (6.7.) americké ministerstvo energetiky uviedlo, že produkcia ropy v USA vzrástla minulý týždeň o 1 % na 9,34 milióna barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom klesla do 19.07 h SELČ o 1,45 USD (3,01 %) na 46,66 USD (40,89 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste klesla o 1,38 USD (3,03 %) na 44,14 USD/barel. Za celý týždeň smerujú ceny v obidvoch prípadoch k poklesu, a to o viac než 2 %.