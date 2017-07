Ceny ropy výrazne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali výrazný rast, pričom cena Brentu prekonala 50 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity podporili vyhlásenia Saudskej Arábie, že od budúceho mesiaca zníži export ropy a navyše, Nigéria dala najavo, že by sa mohla pridať k programu o znižovaní produkcie.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 18.30 h SELČ o 1,48 USD na 50,08 USD (42,83 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy so septembrovým kontraktom zaznamenala rast o 1,54 USD na 47,88 USD za barel.Na stretnutí v Petrohrade zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších významných producentov v pondelok (24.7.) rokovali o prípadnom predĺžení súčasného programu obmedzovania produkcie na obdobie po marci 2018, ak by sa takýto krok ukázal ako potrebný. Saudský minister energetiky Chálid al-Fálih zároveň uviedol, že jeho krajina zníži export ropy v auguste na 6,6 milióna barelov denne. V porovnaní s augustom minulého roka to je o 1 milión barelov denne menej.Podľa poradenskej spoločnosti JBC Energy so sídlom vo Viedni však významná informácia prišla aj zo strany Nigérie, ktorá je spod dohody o redukcii ťažby spolu s Líbyou vyňatá. Zástupcovia africkej krajiny podľa JBC Energy uviedli, že Nigéria je ochotná zastropovať svoju produkciu na úrovni 1,8 milióna barelov denne, prípadne ju z tejto úrovne aj znížiť po tom, ako ju na spomínanej úrovni zastabilizuje.