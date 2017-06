Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 48 USD za barel

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. júna (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli. Americká WTI sa opäť obchoduje nad hranicou 48 USD (42,67 eura) a severomorská ropa Brent nad úrovňou 50 USD za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa dnes o 20.09 SELČ predával po 48,11 USD. To bolo o 71 centov alebo 1,50 % viac než v pondelok (5. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na ropu Brent dnes zdražel o 58 centov alebo 1,17 % na 50,05 USD za barel.Ceny ropy zostávajú približne 8 % pod úrovňou, na ktorej sa nachádzali pred tým, než Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšie producentské štáty predĺžili platnosť dohody o obmedzení ťažby o 9 mesiacov do konca marca 2018. Pôvodne mala dohoda platiť 6 mesiacov, do polovice tohto roka. Dôvodom boli vysoké globálne zásoby ropy.