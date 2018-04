Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje nad 68 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Singapur 26. apríla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno pokračovali v raste zo stredy (25. 4.). Dôvodom je vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona k atómovej dohode s Iránom. Americká WTI sa obchoduje nad hranicou 68 USD (55,81 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa vo štvrtok ráno 8.02 SELČ predával po 68,33 USD. To bolo o 28 centov alebo 0,41 % viac než v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v stredu pripísal 35 centov alebo 0,5 % a uzavrel na úrovni 68,05 USD za barel. Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent vo štvrtok ráno zdražel o 43 centov alebo 0,58 % na 74,43 USD za barel.Ceny čierneho zlata opäť podporili obavy, že USA môžu vypovedať jadrovú dohodu s Iránom. Macron predpokladá, že americký prezident Donald Trump odstúpi od dohody, ktorej cieľom je držať iránsky jadrový program pod kontrolou. Experti predkladajú, že v takomto prípade by oživili americké sankcie voči Iránu, čo by spôsobilo pokles vývozu ropy z krajiny.Zásoby ropy V USA v uplynulom týždni skončenom 20. apríla nečakane vzrástli o 2,2 milióna barelov, keď sa očakávalo ich zníženie o 2 milióny barelov. Benzínové rezervy stúpli o 840.000 barelov.(1 EUR = 1,2185 USD)