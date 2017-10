Ceny ropy vzrástli, americká WTI sa obchoduje okolo 49,50 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Singapur 9. októbra (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa mierne vzrástli a americká WTI sa obchoduje okolo úrovne 49,50 USD (42,28 eura) za barel. Dôvodom sú očakávania, že Saudská Arábia bude naďalej obmedzovať produkciu, aby podporila ceny, rovnako ako reakcia trhu na výrazný piatkový (6. 10.) pokles cien. Navyše počet aktívnych ropných vrtov v USA počas uplynulého týždňa klesol.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa dnes ráno o 8.05 SELČ predával po 49,51 USD. To bolo o 22 centov viac než v piatok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Americká ropa v piatok stratila 1,50 USD alebo 3 % a uzavrela obchodovanie na newyorskej komoditnej burze na úrovni 49,29 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň cena WTI padla o 4,6 %.Decembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zdražel o 17 centov na 55,79 USD za barel.Ropné terminály, vrty a rafinérie, ktoré sa zatvorili v štátoch Louisiana, Mississippi a Alabama z dôvodu blížiaceho sa hurikánu Nate, by sa dnes mali znova otvoriť, keďže búrka zamierila do vnútrozemia mimo väčšiny ropnej infraštruktúry v Mexickom zálive.