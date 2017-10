Ceny ropy vzrástli, Brent prekonal 58 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli o viac než 1 %, pričom cena Brentu prekonala 58 USD a cena WTI sa dostala vysoko nad 52 USD za barel (159 litrov). Podporili ich vyjadrenia ministra ropného priemyslu Saudskej Arábie, že Rijád je pripravený ukončiť nadbytok ropných zásob vo svete, pričom nevylúčil, že súčasná dohoda o obmedzovaní produkcie sa môže predĺžiť. Okrem toho ceny ropy podporili aj očakávania trhov, že zásoby komodity v USA minulý týždeň klesli.Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih na konferencii o investíciách v Rijáde v utorok uviedol, že cieľom producentov ropy aj naďalej zostáva zníženie úrovne ropných zásob v priemyselne rozvinutých krajinách na 5-ročný priemer. Zároveň signalizoval, že nie je vylúčené pokračovanie súčasnej dohody o znižovaní produkcie, ktorej platnosť by sa mala skončiť v marci budúceho roka.Navyše, ceny smerom nahor posunuli aj očakávania, že zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 2,5 milióna barelov. V prípade, že sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles zásob komodity v USA piaty týždeň po sebe a zároveň dôkaz, že znižovanie produkcie ropy zo strany najväčších producentov funguje. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoj odhad v utorok vo večerných hodinách. Kľúčová správa amerického ministerstva energetiky bude známa v stredu 25. októbra.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri vzrástla do 20.03 h SELČ o 91 centov (1,59 %) na 58,28 USD (49,55 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 52,47 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 57 centov (1,10 %).(1 EUR = 1,1761 USD)