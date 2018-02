Ceny ropy vzrástli, Brent sa vrátil nad 67 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Singapur 7. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, keď reagovali na zotavenie akciových trhov a správu o poklese zásob ropy v Spojených štátoch. Analytici však napriek tomu upozornili, že pokračujúci rast produkcie ropy v USA a sezónny pokles dopytu môžu ceny už čoskoro opäť posunúť smerom nadol.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom vzrástla do 7.25 h SEČ o 51 centov na 67,37 USD (54,64 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 63,80 USD/barel. To znamená rast o 41 centov.K rastu prispelo utorkové (6.2.) zotavenie akciových trhov v USA, ktoré v pondelok zaznamenali prudký pokles. Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones sa v pondelok prepadol na záver obchodovania o 4,6 %, čo bol najväčší percentuálny pokles za 6,5 roka. V utorok však k záveru obchodovania vzrástol o 567,02 bodu (2,33 %) na 24.912,77 bodu.Navyše, Americký ropný inštitút (API) vo svojej správe uviedol, že zásoby ropy v USA klesli za minulý týždeň o 1,1 milióna na 418,4 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na kľúčové informácie o vývoji ropných zásob, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky.Viacerí analytici ale upozorňujú, že ceny ropy môžu v nasledujúcom období klesať. Čiastočne sa pod to podpíšu odstávky rafinérií, v ktorých sa koncom zimného obdobia pravidelne robí údržba. Navyše, tlak na ceny ropy bude vyvíjať aj pokračujúci rast produkcie v USA.