Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 47 USD/barel

Londýn 10. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli, ale ťažobná aktivita v USA, ako aj pokračujúci rast ťažby v Líbyi a Nigérii nedávajú veľké šance na skoré zlepšenie situácie na ropných trhoch. Líbya a Nigéria sú síce členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), dohodu ropného kartelu o obmedzovaní ťažby však plniť nemusia.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla do 18.31 h SELČ o 31 centov na 47,02 USD (41,29 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa zvýšila o 31 centov na 44,54 USD/barel.Na ceny ropy koncom minulého týždňa nepriaznivo zapôsobili správy spoločnosti Baker Hughes, ktorá oznámila, že za daný týždeň zaradili ťažobné spoločnosti do prevádzky ďalších sedem ropných vrtov. Počet aktívnych ropných vrtov tak počas týždňa vzrástol na 763. To je najviac od apríla 2015. Navyše, vývoz ropy zo štátov OPEC bol v júni tohto roka o 2 milióny barelov denne vyšší než v roku 2016.Pritom štáty OPEC sa spolu s ďalšími veľkými producentmi dohodli na obmedzení ťažby ropy od začiatku tohto roka. Najskôr bola dohoda uzatvorená na šesť mesiacov, keďže ale na ceny ropy to nemalo výrazný vplyv, predĺžili ju o ďalších deväť mesiacov, teda až do konca marca 2018.Ministri niektorých kľúčových štátov OPEC sa 24. júla zídu v Petrohrade so zástupcami Ruska, ktoré nie je členom OPEC, aby diskutovali o situácii na ropnom trhu. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Líbye a Nigérie, ktoré sú spod plnenia dohody vyňaté. Líbya dnes oznámila, že je na dialóg pripravená, dodala však, že pri rokovaniach by sa do úvahy mala brať aj jej politická, ekonomická a humanitárna situácia.