Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 68,80 USD/barel

Singapur 22. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, keď ich nahor posunuli vyjadrenia predstaviteľov Saudskej Arábie, že spolupráca ropných producentov, ktorí sú súčasťou programu obmedzovania ťažby, by mala pokračovať aj po roku 2018. Okrem toho ceny ropy podporil pokles počtu aktívnych ropných vrtov v USA.Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih v nedeľu (21.1.) uviedol, že najväčší producenti sú pripravení pokračovať v spolupráci aj po roku 2018. Dovtedy je v platnosti súčasná dohoda o obmedzovaní ťažby.Ťažobná aktivita navyše klesla minulý týždeň aj v Spojených štátoch. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, v týždni do 19. januára klesol počet aktívnych ropných vrtov v USA o päť na 747. Stále však zostáva na vysokej úrovni a ťažba ropy v USA sa od polovice roka 2016 zvýšila o 16 %.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 7.21 h SEČ o 17 centov na 68,78 USD (56,12 eura) za barel (159 litrov). Najvyššie v tomto roku bola cena Brentu 15. januára, keď dosiahla 70,37 USD/barel, čo bolo vyše 3-ročné maximum.Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom vzrástla o 13 centov na 63,50 USD za barel. Svoje tohtoročné maximum zaznamenala 16. januára, keď dosiahla 64,89 USD/barel. Aj to znamenalo najvyššiu hodnotu za vyše tri roky.