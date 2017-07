Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k hranici 53 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 31. júla (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k úrovni 53 USD za barel (159 litrov). Najväčšou mierou sa pod to podpísal vývoj na ropnom trhu v USA. Čiastočne k rastu cien prispela aj hrozba sankcií zo strany Washingtonu voči Venezuele.Spojené štáty zvažujú uvalenie sankcií na ropný sektor Venezuely ako odpoveď na nedeľňajšie (30.7.) kontroverzné voľby do ústavodarného zhromaždenia. Podľa obchodníkov na ropnom trhu však výraznejší vplyv na ceny komodity mal vývoj na americkom trhu. Po pôvodnom raste o vyše 10 % od polovice minulého roka sa produkcia ropy v USA v týždni do 21. júla znížila o 0,2 % na 9,41 milióna barelov denne.Navyše, klesli aj zásoby ropy. Tie sa v USA oproti marcovému maximu znížili o 10 % na 483,4 milióna barelov. A v poslednom období sa spomalil aj rast počtu aktívnych ropných vrtov. Za mesiac júl ich do prevádzky americké firmy uviedli iba 10, čo je najmenší počet od mája minulého roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom vzrástla do 7.20 h SELČ o 28 centov na 52,80 USD (45,02 eura) za barel. Krátko predtým sa dostala na úroveň 52,90 USD/barel, čo znamená najvyššiu hodnotu od 25. mája. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 18 centov na 49,89 USD za barel.