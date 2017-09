Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 53,40 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 5. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast o vyše dolár, k čomu prispel postupný návrat rafinérií na pobreží Mexického zálivu do prevádzky. Tie odstavil ničivý hurikán Harvey, ktorý koncom augusta zasiahol štát Texas. K posilneniu cien ropy prispel okrem toho aj pokles kurzu dolára.Trhy najnovšie zaujíma nový hurikán Irma, ktorý sa blíži k pobrežiu USA. Hurikán medzičasom už dosiahol piatu kategóriu a zatiaľ je ťažké odhadnúť, aký vplyv bude mať v nasledujúcich dňoch na americké ropné zariadenia.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 18.58 h SELČ o 1,07 USD na 53,41 USD (44,92 eura) za barel (159 litrov). Ešte výraznejšie vzrástla cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri. Dosiahla 48,70 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 1,41 USD.