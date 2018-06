Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 76 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Singapur/Tokio 6. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, keď trhy zareagovali na signály z Venezuely, že niektoré kontrakty na dodávku ropy nebude možné zrealizovať. Rozsah rastu však obmedzili informácie, že Spojené štáty požiadali Saudskú Arábiu a ďalších členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby produkciu zvýšili.Nečakane rýchly pokles produkcie ropy vo Venezuele v dôsledku hospodárskej krízy, ako aj plány USA uvaliť na Irán sankcie, čo by sa dotklo aj jeho exportu, prispeli v predchádzajúcom období k rastu cien ropy. Neskôr však OPEC oznámil, že na schôdzke kartelu spolu s ďalšími producentmi vo Viedni 22. a 23. júna by mohol rozhodnúť o zvýšení produkcie. Ceny ropy začali klesať, pričom cena Brentu sa v utorok (5.6.) dostala na najnižšiu úroveň od 8. mája a cena americkej WTI na takmer dvojmesačné minimum.V stredu však opäť zaznamenali rast, keď reagovali na informácie o možnom obmedzení exportu z Venezuely. Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so situáciou uviedla, že venezuelská ropná spoločnosť PDVSA uvažuje o vyhlásení force majeure v prípade niektorých kľúčových kontraktov na dodávku ropy. Ako dôvod firma uviedla naďalej klesajúcu produkciu z jej ropných ložísk, ako aj tankermi preplnené prístavy. Rozsah rastu cien je však obmedzený, nakoľko podľa nemenovaných zdrojov USA v utorok neoficiálne požiadali Saudskú Arábiu a niektoré ďalšie štáty OPEC, aby ťažbu ropy zvýšili.Trhy zároveň čakajú na oficiálne informácie amerického ministerstva energetiky o zásobách ropy v USA. Americký ropný inštitút (API) v utorok zverejnil odhad, podľa ktorého ropné zásoby v USA v minulom týždni klesli, a to zhruba o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov). Odhadovaný pokles tak mierne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zásob o 1,8 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 7.56 h SELČ o 63 centov na 76,01 USD (65,10 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 65,92 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 40 centov.