Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula vyššie nad 75 USD/barel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 20. júna (TASR) - Ceny ropy sa v stredu čiastočne zotavili a cena Brentu sa posunula vyššie nad 75 USD za barel (159 litrov). Na jednej strane ich podporili informácie o poklese zásob ropy v USA a na druhej nové problémy s vývozom ropy z Líbye.Americký ropný inštitút (API) vo svojom odhade uviedol, že ropné zásoby v Spojených štátoch klesli za minulý týždeň o 3 milióny na 430,6 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na kľúčové informácie amerického ministerstva energetiky.K informáciám o poklese zásob v USA sa pridal požiar druhého zásobníka ropy v líbyjskom prístave Rás Lanúf, čo výrazne obmedzilo vývoz komodity zo severoafrickej krajiny. O tom, aký bude ďalší vývoj cien, však do veľkej miery rozhodne koniec týždňa, keď sa vo Viedni zídu zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a producenti mimo ropného kartelu, aby rozhodli o ďalšej produkcii.Saudská Arábia a Rusko majú záujem zmierniť ťažobné limity, ktoré uplatňujú v rámci dohody o obmedzovaní produkcie. Niektoré ďalšie štáty, najmä Irán, však tento krok odmietajú.Trhy okrem toho sledujú zvyšovanie napätia medzi Čínou a USA, ktoré si vzájomne hrozia dovoznými clami. Peking pohrozil, že clá by sa dotkli aj americkej ropy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 7.32 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 35 centov na 75,43 USD (65,40 eura) za barel. Rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli. Dosiahla 65,55 USD/barel, čo v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 48 centov.(1 EUR = 1,1534 USD)