Ceny ropy vzrástli, cena WTI dosiahla takmer 3-ročné maximum

Singapur 9. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena WTI opäť dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2015. Nahor ich potiahli očakávania trhov, že dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov o obmedzení ťažby, ako aj pokles ťažobnej aktivity v USA minulý týždeň by mohli ceny komodity posunúť vyššie aj v ďalšom období. Niektorí z analytikov však upozorňujú, že súčasný rast nemusí trvať dlho.Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou vo februári vzrástla do 7.18 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 43 centov na 62,16 USD (51,92 eura) za barel (159 litrov). Krátko predtým dosiahla 62,56 USD/barel, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od mája 2015.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom sa zvýšila o 36 centov na 68,14 USD/barel. Opäť sa tak priblížila k najvyššej hodnote od mája 2015, ktorú zaznamenala minulý týždeň, a to na úrovni 68,27 USD/barel.(1 EUR = 1,1973 USD)