Ceny ropy vzrástli

Zdroj: Teraz.sk

Londýn 16. februára (TASR) - Ceny ropy dnes popoludní vzrástli po tom, ako zdroj z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) naznačil, že kartel by mohol predĺžiť platnosť dohody s nečlenmi o obmedzení produkcie. A dodal, že by mohol aj viac zredukovať ťažbu, ak sa ukáže, že globálne zásoby ropy v skladoch neklesnú na cieľovú úroveň.OPEC a ďalší významní exportéri, vrátane Ruska, sa vlani dohodli, že od 1. januára znížia produkciu o 1,8 milióna barelov ropy denne. Dohoda zatiaľ platí šesť mesiacov. Väčšina producentov dohodu dodržiava, ale stále zatiaľ nie je jasné, ako sa to prejaví na skladových zásobách ropy, ktoré sú rekordné.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa dnes o 18.42 SEČ predával po 53,41 USD (50,14 eura). To je len o 30 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes stúpla o 2 centy na 55,77 USD za barel.