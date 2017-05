Ceny ropy vzrástli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 18. mája (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli. Trhy tak zareagovali na správu, že zásoby komodity v USA, ktoré sú jej najväčším svetovým spotrebiteľom, minulý týždeň klesli, už šiesty týždeň po sebe. Obchodníci teraz čakajú na schôdzu najväčších producentov ropy (25. mája vo Viedni), na ktorej by sa malo rozhodnúť o predĺžení dohody o znížení ťažby do konca tohto roka.Podľa najnovších údajov amerického ministerstva energetiky zásoby ropy v USA v týždni do 12. mája klesli o 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) a znížili sa aj zásoby benzínu a ropných destilátov.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa dnes o 18.25 SELČ predával po 49,41 USD (44,40 eura). To je o 34 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 33 centov na 52,54 USD za barel.