Ceny ropy vzrástli

Londýn 30. júna (TASR) - Ceny ropy dnes zaznamenali ďalší rast a za celý týždeň smerujú k najväčšiemu rastu od polovice mája. Ak sa tento trend potvrdí, bude to prvý týždenný rast po piatich týždňoch poklesu. K obratu prispeli informácie o poklese produkcie komodity v Spojených štátoch.Produkcia ropy v USA klesla v minulom týždni o 100.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 9,3 milióna barelov denne. To znamená najvýraznejší týždenný pokles od júla 2016.Podľa analytikov je to len dočasná záležitosť, stačilo to však na ďalší rast cien a pravdepodobný obrat vývoja cien komodity za celý týždeň. Od začiatku týždňa sa ceny ropy zvýšili zhruba o 5 %. Pri Brente aj americkej WTI to predstavuje najvýraznejší rast cien od týždňa končiaceho sa 19. májom.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla do 7.58 h SELČ o 30 centov na 47,72 USD (41,81 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 29 centov na 45,22 USD/barel.