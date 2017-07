Ceny ropy vzrástli

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. júla (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli. Trhy totiž očakávajú, že jej zásoby v USA minulý týždeň klesli, čo by poukazovalo na stúpajúci dopyt. A rast cien komodity podporili aj špekulácie, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) bude tlačiť na menších členov, na ktorých sa doteraz nevzťahovala dohoda o obmedzení ťažby, aby sa k nej pripojili.Údaje OPEC totiž ukázali, že za rastom júnovej produkcie ropného kartelu ako celku, boli práve štáty, ktoré mali doteraz výnimku z dohody o obmedzení ťažby.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa dnes o 19.06 SELČ predával po 45,20 USD (39,63 eura). To je o 80 centov alebo 1,80 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 79 centov alebo 1,69 % na 47,67 USD za barel.