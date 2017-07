Ceny ropy vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. júla (TASR) - Ropa si dnes pripísala zisky. Ceny komodity totiž vzrástli. Dôvodom bol pokles jej zásob v USA, už druhý týždeň po sebe a väčší, ako analytici odhadovali. Ten čiastočne pomohol zmierniť obavy zo stále sa zvyšujúcej produkcie ropy v Spojených štátoch a jej vplyvu na ceny komodity.Americký úrad pre energetiku EIA dnes oznámil, že zásoby ropy v USA za týždeň do 7. júla klesli o 7,6 milióna barelov. Analytici pritom očakávali, že sa znížia o 2,6 milióna barelov.V predchádzajúcom týždni klesli zásoby ropy v USA o 6,3 milióna barelov.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa dnes o 18.35 SELČ predával po 45,68 USD (39,90 eura). To je o 64 centov alebo 1,42 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 45 centov na 47,97 USD za barel.