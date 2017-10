Ceny ropy vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 18. októbra (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli. Podporil ich pokles jej zásob v USA, a tiež obavy, že napätie na Blízkom východe by mohlo narušiť dodávky.Podľa predbežných údajov Amerického ropného inštitútu (API) zásoby komodity v USA v týždni do 13. októbra klesli o 7,1 milióna barelov na 461,4 milióna barelov. Okrem toho sa obchodníci obávajú, že boje v Iraku a rastúce napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohli ovplyvniť dodávky suroviny z Blízkeho východu.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa dnes o 7.32 SELČ predával po 52,07 USD (44,28 eura). To je o 19 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 34 centov na 58,22 USD za barel.(1 EUR = 1,1759 USD)