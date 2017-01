Ceny ropy vzrástli na 18 mesačné maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. januára (TASR) - Ceny ropy odštartovali prvý obchodný deň v tomto roku rastom na 18-mesačné maximum. Podpísali sa pod to najmä očakávania trhov, že dohoda štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých štátov mimo ropného kartelu o znížení produkcie, ktorá začala platiť 1. januára, prispeje k redukcii nadmerných zásob vo svete.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla do 16.41 h SEČ o 94 centov na 57,76 USD (55,62 eura) za barel (159 litrov). V priebehu obchodovania však vyskočila až o 1,55 USD na 58,37 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od júla minulého roka.Výrazný rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Cena tejto ropy s februárovým kontraktom sa do 16.41 h SEČ zvýšila o 93 centov na 54,65 USD/barel. Počas dňa sa ale dostala až na 55,24 USD za barel. Aj v tomto prípade to znamenalo najvyššiu hodnotu od júla 2015.Investori však budú pozorne sledovať, či členovia OPEC svoje slovo držia a produkciu skutočne znižujú. "povedal Tamas Varga, analytik maklérskej spoločnosti PVM Oil Associates v Londýne.