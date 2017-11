Ceny ropy vzrástli za týždeň o vyše 3 %, cena Brentu prekonala 62 USD

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa výrazný rast, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent prekročila hranicu 62 USD za barel (159 litrov). Okrem iného ceny ropy podporili údaje o počte aktívnych ropných vrtov v USA, ktoré naznačili, že produkcia v Spojených štátoch by sa v najbližšom období mala zmierniť.Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, za týždeň do 3. novembra sa počet aktívnych ropných vrtov v USA znížil o osem na 729. To je najmenší počet od mája, pričom rozsah zníženia počtu vrtov bol najvýraznejší od mája minulého roka. Navyše, trhy očakávajú, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti sa koncom novembra dohodnú na predĺžení súčasnej dohody o obmedzovaní produkcie. Tá predbežne platí do konca marca budúceho roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári uzatvorila v piatok (3. 11.) obchodovanie na úrovni 62,07 USD (53,25 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,45 USD. Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu rast o viac než 3 %.Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 1,10 USD a obchodovanie uzatvorila v piatok na úrovni 55,64 USD/barel. To bola najvyššia hodnota uzávierky od júla 2015. Aj v prípade WTI sa cena za celý týždeň zvýšila o viac než 3 %.