Ceny ropy začali opäť stúpať

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. júna (TASR) - Ropa v pondelok podvečer zmazala časť z predchádzajúcich strát a jej ceny začali stúpať. Dôvodom sú pochybnosti o tom, či sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) rozhodne zvýšiť produkciu na svojom nadchádzajúcom stretnutí vo Viedni 22. a 23. júna, ktoré vyvolal Irán.Počas 18 mesiacov OPEC a jeho spojenci obmedzili ťažbu v nádeji, že stabilizujú trhy a podporia rast cien komodity. Skupina má na budúci týždeň vo Viedni rozhodnúť, či zvýši kvóty na ťažbu v súvislosti s pádom venezuelskej produkcie a sankciami voči tretiemu najväčšiemu producentovi OPEC - Iránu.Americká vláda preto minulý týždeň požiadala OPEC o zvýšenie produkcie, za čo si vyslúžila kritiku Teheránu, podľa ktorého by sa producenti nemali nechať ovplyvňovať USA. Irán tiež argumentoval, že ceny ropy si stále vyžadujú podporu, aby sa stabilizovali.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 19.18 h SELČ predával po 66,20 USD (56,14 eura). To je o 46 centov viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 22 centov na 76,68 USD za barel.