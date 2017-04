Ceny ropy zaznamenali rast, trhy však aj naďalej zostávajú pod tlakom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali mierny rast, trhy však aj naďalej zostávajú pod tlakom. Dôvodom sú pochybnosti, či súčasný program obmedzovania ťažby zo strany svetových producentov dokáže v dostatočnej miere zredukovať nadbytočné zásoby na svetových trhoch.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom vzrástla do 7.16 h SELČ o 22 centov na 51,82 USD (47,77 eura) za barel (159 litrov). V rovnakom rozsahu sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI, tiež s júnovým kontraktom. Dosiahla tak 49,45 USD za barel.Napriek miernemu rastu je situácia na trhoch napätá, nakoľko Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalším významným producentom sa stále nedarí výraznejšie zredukovať vysoké zásoby komodity. Ako v minulých dňoch uviedla banka JPMorgan,K nepriaznivým správam sa pridala aj informácia z Ruska, že v prípade nepredĺženia dohody o obmedzovaní ťažby zo strany OPEC a niektorých nečlenských štátov aj po 30. júni, by ruské firmy mohli svoju produkciu výrazne zvýšiť. Ruská produkcia by tak mohla dosiahnuť až 30-ročné maximá.