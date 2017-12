Ceny ropy zrejme nebudú na začiatku budúceho roka pokračovať v raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. decembra (TASR) - Neexistuje dôvod očakávať, že ceny ropy budú pokračovať v raste aj v 1. kvartáli 2018, uviedli pre CNBC viacerí experti z oblasti energetiky.Podľa analytikov na začiatku budúceho roka zrejme vyhliadky na nárast produkcie z bridlíc v USA, utlmené pohyby cien a zvýšenie geopolitických vplyvov vykompenzujú tlaky na zdražovanie čierneho zlata.Napríklad šéf a ekonóm firmy Longview Economics Harry Colvin je skeptický ohľadom rastu cien ropy. Ak podľa neho nepríde k eskalácii napätia na Blízkom východe, čo sa môže pokojne stať, považuje zvyšovanie cien v najbližších 6 mesiacoch za vysoko nepravdepodobné.Ceny ropy padli v júni na najnižšiu úroveň v tomto roku, odvtedy sa však výrazne zotavili. Dôvodom bolo predovšetkým obmedzenie ťažby v súlade s dohodou medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími veľkými producentmi na čele s Ruskom.Banka Goldman Sachs poukázala na nečakanú ochotu producentov plniť predĺženú dohodu o obmedzení ťažby, čo zrejme podporí ceny, a preto zvýšila svoj odhad vývoja cien v roku 2018. Aktuálne počíta v roku 2018 s cenou Brentu na úrovni 62 USD (52,31 eura) za barel (159 litrov) a s cenou americkej ropy WTI na úrovni 57,50 USD. Banka zvýšila svoje prognózy z 58 USD, respektíve 55 USD za barel.Americké ministerstvo energetiky rovnako ako Medzinárodná agentúra pre energetiku IEA počítajú na budúci rok s nárastom globálneho dopytu po čiernom zlate minimálne o 1,3 %.Avšak podľa Colvina a ďalších expertov je hlavnou otázkou, aký bude vývoj ťažby z bridlíc v USA, ktorá stúpa spoločne s rastúcou cenou. Producenti v USA prekvapili v uplynulých mesiacoch trh, ako rýchlo dokážu zvýšiť produkciu. Na ťažbu z bridlíc pripadajú takmer dve tretiny celkovej produkcie v USA.Podľa Colvina cena ropy môže do konca 1. štvrťroka 2018 bez problémov klesnúť na 50 USD za barel. Dodal, že by nebol prekvapený, ak by cena padla až na 46 USD za barel. S Colvinom súhlasí aj viacero expertov, aj keď nepočítajú až s takým prudkým zlacnením.