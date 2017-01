Ceny Š. Mašlonku získali ME v krasokorčuľovaní a SP v lyžovaní

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Cenu Štefana Mašlonku už dve desaťročia udeľuje KŠR na základe vzoru Medzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS) organizátorom za najlepšie tlačové služby na športových podujatiach na Slovensku. Od "okrúhleho" roku 2000 má cena týchto držiteľov:



2000: Závodisko Bratislava a basketbalový klub SCP Ružomberok.

2001: ME v krasokorčuľovaní a Slovenský tenisový zväz (STZ).

2002: ME vo vodnom slalome v Čunove a STZ.

2003: Svetový pohár v biatlone v Osrblí a hádzanársky klub MŠK Považská Bystrica.

2004: STZ za daviscupový zápas Slovensko - Nemecko.

2005: cyklistické preteky Okolo Slovenska a STZ za daviscupové zápasy a turnaj Tatra banka Open.

2006: MFK Ružomberok za zápasy futbalovej Ligy majstrov.

2007: Atletický most v Dubnici nad Váhom.

2008: STZ za daviscupový zápas Slovensko - Srbsko.

2009: MŠK Hlohovec za hádzanárske podujatia.

2010: MŠK Žilina za zápasy skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale.

2011: majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v Čunove.

2012: Slovenský futbalový zväz za kvalifikačné zápasy ME hráčov do 21 rokov.

2013: majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike a Medzinárodný maratón mieru.

2014: ČSOB Bratislava Marathon.

2015: Slovenský tenisový zväz za turnaj Slovak Open.

2016: majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní a Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien v Jasnej.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Klub športových redaktorov (KŠR) SSN udelil za rok 2016 dve Ceny Štefana Mašlonku, pričom obe sa týkajú zimných športov. Jednu si vyslúžili organizátori majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní v Bratislave, druhá patrí organizátorom podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej. Z rúk predsedu KŠR Tomáša Grosmanna si v utorok za ME v krasokorčuľovaní prevzali poctu Jana Tuhá a Michaela Kováčik Grendelová, za SP v alpskom lyžovaní Maroš Sýkora.