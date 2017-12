Ceny v Česku v nasledujúcom roku vzrastú, životná úroveň neklesne

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 31. decembra (TASR) - Experti predpokladajú, že sa v nasledujúcom roku v Českej republike zvýšia ceny bývania, dopravy a možno aj potravín. Inflácia by mala byť rovnaká ako v tomto roku, teda takmer 2,5 %. Vyššie životné náklady vyrovná vzostup miezd a platov. Tie už v roku 2017 dosahovali trojnásobné tempo priemeru Európskej únie.Česká národná banka (ČNB) zrejme bude pokračovať v raste svojej základnej úrokovej sadzby. V tomto roku ju zvýšila dvakrát a dosiahla 0,5 %. Hypotéky začali zdražovať. Ceny bytov v niektorých regiónoch koncom októbra zdraželi medziročne o 15 % a pre mnohých ľudí prekročili ich finančné možnosti. V najbližšom období by mali stúpnuť o ďalších 10 %.Doprava je treťou najväčšou výdavkovou položkou Čechov. Ceny pohonných látok by mali v novom roku postupne rásť. Trend ovplyvní novembrové rozhodnutie krajín vyvážajúcich ropu na zachovaní doterajšej úrovne jej exportu, aby sa dosiahla vyrovnanosť ponuky a dopytu.Ceny potravín tento rok ovplyvnilo niekoľko faktorov. Smotana a maslo v EÚ zdraželi aj v dôsledku rastu dopytu po nich na medzinárodnom trhu. V druhej polovici roka sa objavili poruchy vo viacerých európskych krajinách v zásobovaní predajní slepačími vajcami. Spôsobila ich fipronilová aféra najmä v Holandsku a Belgicku. Zrušenie výrobných kvót v EÚ na cukor koncom októbra sa na jeho zlacnení zatiaľ neprejavilo. Česi by si mali za potraviny v spotrebnom koši v roku 2018 priplatiť. Koľko? To ukážu nasledujúce mesiace.