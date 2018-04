Ceny výrobcov v USA v marci vzrástli viac, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. apríla (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v marci stúpli viac, než sa očakávalo.Index cien výrobcov sa v marci 2018 medzimesačne zvýšil o 0,3 % po 0,2-% náraste vo februári a +0,4 % v januári, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu na 0,1 %. Motorom bolo najprudšie zvýšenie cien potravín za takmer 4 roky.Ceny potravín na veľkoobchodnej úrovni v medzimesačnom porovnaní vyskočili o 2,2 %, čo bol ich najvýraznejší nárast od apríla 2014. Ceny energií naopak klesli o 2,1 %, pričom ceny benzínu padli o 3,7 %, čo bolo ich najprudšie mesačné zníženie od vlaňajšieho mája.V medziročnom porovnaní ceny výrobcov v marci vzrástli o 3 %, čo bolo najviac od novembra 2017. To je ďalší signál, že inflačné tlaky sa začínajú zvyšovať, keď predtým boli celé roky len slabé.Jadrové ceny, do ktorých sa nezapočítavajú potraviny a energie, v marci medzimesačne stúpli o 0,3 % a medziročne o 2,7 %.