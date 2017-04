Čepelová otočila stratený zápas. V Istanbule postúpila do semifinále

Na snímke slovenská tenistka Jana Čepelová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

dvojhra - štvrťfinále:



Jana ČEPELOVÁ (SR) - Dajana Jastremská (Ukr.) 2:6, 7:6 (4), 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 28. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa po skvelom obrate prebojovala už do semifinále dvojhry na antukovom turnaji WTA v Istanbule. Vo štvrťfinále proti mladej ukrajinskej kvalifikantke Dajane Jastremskej prehrávala už 2:6, 2:5, no druhý set napokon vyhrala 7:6 (4) a tretí 6:4.V dueli o postup do druhého finále na WTA Tour nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Rumunkou Soranou Cirsteovou. Čepelová bola naposledy medzi elitným kvartetom vlani na jeseň v Tokiu. V Istanbule má už istú prémiu 15.500 dolárov pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka.V prvom sete dokázala Čepelová so silovo hrajúcou súperkou držať krok iba do stavu 2:2. V druhom dejstve viedla Jastremská už 5:2. Čepelová však nezložila zbrane, otočila na 6:5 a hoci v dvanástom geme nevyužila dva setbaly, v tajbrejku slávila úspech. Ukrajinka akoby sa zľakla víťazstva, začala kopiť nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Slovenky. V treťom sete síce Jastremská vyrovnala z 2:4 na 4:4, no záver patril Čepelovej.Čepelová bola rada, že sa jej podarilo otočiť takmer stratený zápas.povedala pre TASR slovenská trojka, ktorá v semifinále očakáva náročný zápas.