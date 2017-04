Čepelová v Istanbule skončila: Svitolinová ju v semifinále sfúkla

Slovenka Jana Čepelová. Foto: TASR Foto: TASR

Dvojhra - semifinále:

Jelina Svitolinová (1-Ukr.) - Jana ČEPELOVÁ (SR) 6:2, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 29. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa neprebojovala do svojho druhého finále na WTA Tour. V semifinále dvojhry na antukovom turnaji v Istanbule nestačila na najvyššie nasadenú hráčku Jelinu Svitolinovú, ktorej podľahla za 74 minút 2:6, 3:6. Ukrajinka v súboji o titul narazí na úspešnejšiu z dvojice Irina Beguová (3-Rum.) - Elise Mertensová (6-Belg.).Čepelová bola predtým naposledy medzi elitným kvartetom vlani na jeseň v Tokiu. Z Istanbulu si odváža prémiu 15.500 dolárov pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka.Dvadsaťtriročná Slovenka hneď v prvom geme stratila svoje podanie, ale vzápätí to súperke oplatila rovnakou mincou. V ďalšom priebehu už nedokázala držať krok s favorizovanou Ukrajinkou, ktorá si vybudovala náskok 5:1 a prvý set vyhrala jasne 6:2. V druhom dejstve si obe hráčky držali servis až do piateho gemu. Potom Čepelová dvakrát stratila svoje podanie a Svitolinová viedla 5:2. V závere skúšala ešte Slovenka zdramatizovať zápas, dokázala brejknúť súperku, koncovka setu ale patrila Ukrajinke. Tá v deviatom geme premenila svoj tretí mečbal.