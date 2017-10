Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. októbra (TASR) - Americká investičná spoločnosť Cerberus Capital Management má záujem o talianske aerolínie Alitalia. A jej ponuka by umožnila dopravcovi, aby zostal nezávislý. Uviedli to noviny Financial Times s odvolaním sa a zdroje, ktoré nechceli byť menované.Cerberus povedal Alitalii, že sa stále zaujíma o kúpu celej spoločnosti, ak by bola možná jej rozsiahla reštrukturalizácia.O talianske aerolínie sa uchádza celkovo sedem potenciálnych kupcov, vrátane nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa a britského nízkonákladového dopravcu EasyJet. Ale Lufthansa aj EasyJet chcú len časť Alitalie.Cerberus so sídlom v New Yorku sa rozhodol nepredložiť vlastnú ponuku, pretože považuje podmienky verejnej súťaže za príliš reštriktívne. Ale naznačil, že je ochotný investovať finančné prostriedky vo výške, alebo v pásme 100 až 400 miliónov eur, aby získal kontrolu nad Alitaliou.Má tiež v pláne požiadať taliansku vládu, aby si ponechala podiel v leteckej spoločnosti, pričom odborové organizácie by z toho tiež profitovaliAgentúram sa zatiaľ nepodarilo získať reakcie Alitalie a spoločnosti Cerberus Capital Management na článok.Problematická talianska letecká spoločnosť dosiahla zisk len niekoľkokrát vo svojej 70-ročnej histórii, a väčšinu času zápasí so stratami. Jej zamestnanci pritom odmietajú plán na zníženie počtu pracovných miest a platov.