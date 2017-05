Černák na Memorial Cup nedosiahol, jeho tím prehral vo finále

Na archívnej snímke vpravo brankár Matúš Kostúr a vľavo Erik Černák. Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta Foto: FOTO TASR/Milan Kapusta

Windsor 29. mája (TASR) - Hokejisti Erie Otters v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali vo finále Mastercard Memorial Cupu s tímom Windsor Spitfires 3:4. Na turnaji štartovali okrem domáceho Windsoru víťazi juniorských líg QMJHL, WHL a OHL.Windsor mal právo štartu na turnaji ako organizátor, je to pre neho už tretí triumf. Memorial Cup predtým vyhral v rokoch 2009 a 2010. Zároveň sa stal od roku 1990 prvým mužstvom, ktoré dokázalo triumfovať na turnaji z pozície organizátora. Obaja finalisti zastupovali Ontárijskú hokejovú ligu (OHL).Erie ako jej víťaz, hráči Windsoru vypadli v tohtoročnom play off už v prvom kole. Za najužitočnejšieho hráča turnaja vyhlásili Černákovho spoluhráča Dylana Strommea." povedal ocenený hokejista. Černák si vo finále pripísal jeden mínusový bod a jednu strelu.